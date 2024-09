Fermana, si punta agli 800 abbonamenti

E’ tornata ad allenarsi la Fermana e lo ha fatto sul sintetico del Firmum Village che accoglierà i ragazzi di Bolzan anche nella giornata di domani. Di certo la vittoria di domenica scorsa ad Ascoli ha ulteriormente alzato il livello di passione ed adrenalina intorno alla squadra gialloblù che in trasferta al momento ha fatto bottino pieno. Una squadra da viaggio al momento che ha saputo reggere l’urto nella fase iniziale dell’Atletico Ascoli, partito molto forte proprio come il match dell’esordio con Samb per poi prestare il fianco sulla consueta giocata illuminante di Romizi e lo spunto di Sardi, il tutto condito con la freddezza dagli undici metri di Bianchimano che ha fatto due su due dal dischetto. Peccato solo non averla chiusa prima, considerando il doppio palo timbrato Ferretti e Valsecchi oltre all’occasione sciupata da Sardo.

Ma le note positive sono moltissime, a partire dalla classifica, e proprio da queste si parte per preparare la sfida con l’Isernia ma soprattutto per alimentare l’entusiasmo del popolo gialloblù nella settimana che chiude anche la campagna abbonamenti.

"Insieme per Fermo" lo slogan lanciato ormai settimane fa dalla società era una chiamata a raccolta dopo un’estate tormentata, forse più del solito e di sicuro che ha preso il via con ampio ritardo. Difficile pensare ad una risposta importante del pubblico che invece si sta confermando risorsa importantissima in casa e fuori. Anche la quota abbonamenti sta salendo in maniera importante e nei prossimi giorni si avrà il dato definitivo visto che la chiusura è prevista per sabato. Per questo durante la settimana Casa Fermana sarà aperta tutti i giorni: fino a venerdì tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19,30 mentre sabato al mattino dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Indicativamente dovrebbe essere stata superata già quota 600 abbonamenti e visto l’interesse intorno alla squadra pensare di raggiungere la quota abbonati delle ultime stagioni (tra le 700 e le 800 tessere) non pare impresa impossibile ma sarebbe qualcosa di super, considerando tutte le problematiche iniziali e un’estate vissuta pericolosamente.

Tornando alla squadra intanto mister Bolzan dovrà valutare come sostituire Sardo che sarà squalificato per il prossimo impegno contro l’Isernia: in rampa di lancio c’è Pinzi, per un attacco tutto over con Bianchimano e Ferretti, ma a quel punto serve un 2005 da inserire probabilmente in difesa. Le alternative sulla corta sono Perri in porta (ma difficile pensare ad un cambio tra i pali) e Polanco esterno sinistro: la seconda ipotesi appare la più probabile.

