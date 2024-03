Fasce parafuoco per difendere le Cerbaie da incendi e pusher

Stavolta la misura è sull’altro versante. Ma sempre in nome della legalità nelle Cerbaie. E’ il nuovo progetto progetto di rete di fasce parafuoco nei boschi. A promuoverlo, nell’ambito di una progettazione e realizzazione che sarà finanziata anche dalla Regione, è il comune di Castelfranco con particolare riguardo alle località di Poggio Adorno e Orentano. Il primo intervento, da circa 130mila euro riguarderà poggio Mozzo e Poggio Adorno con la realizzazione di fasce parafuoco. Si tratta di un utile deterrente alla diffusione delle fiamme in occasione di incendi. Però questo intervento punta anche a contrastare la presenza di spacciatori contro i quali le forze dell’ordine stanno portando avanti una importante attività di contrasto. Le fasce parafuoco sono delle strisce di terreno, attorno alle principali arterie e strade che solcano i boschi, larghe dai 10 ai 20 metri, in cui si fa pulizia di arbusti, legname secco e quant’altro possa concorrere alla diffusione degli incendi.