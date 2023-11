Falso annuncio sul treno, passeggeri a terra

Uno scherzo, una goliardata, che ha creato non pochi disagi ai passeggeri della tratta ferroviaria Empoli-Siena. Venerdì scorso sul treno che alle 12.40 parte dallo scalo empolese un giovane è riuscito a intrufolarsi nella carrozza del capotreno. Ha afferrato il microfono che serve per dare le comunicazioni ai passeggeri e ha fatto un annuncio ovviamente non vero, spacciandosi per il capotreno: "Tutti i passeggeri sono pregati di scendere alla stazione di Castelfiorentino perché il treno non proseguirà la corsa".

All’ascolto di quelle parole la maggior parte delle persone che si trova nelle carrozze è scesa. Un pendolare che si è accorto dello scherzo ha raggiunto il giovane e lo ha redarguito. Il ragazzo ha reagito cercando anche di aggredire l’uomo. Qualcuno, compresa la burla, è riuscito a risalire in carrozza e a raggiungere la propria destinazione. Chi non si è affrettato invece ha visto richiudersi le porte del convoglio ed è rimasto a terra, costretto ad attendere il treno successivo. "Purtroppo – racconta il testimone che ha avuto il diverbio con il giovane – non è la prima volta che questi giovani buontemponi riescono a entrate nella cabina del capotreno, spesso accade anche che diano fastidio rivolgendosi ai passeggeri con parole offensive".

i.p.