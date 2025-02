Fa shopping senza pagare . Poi aggredisce la vigilanza. Arrestato dai carabinieri

EMPOLIVoleva fare shopping senza passare dalla cassa, ma il suo piano è andato in fumo perché, colto in flagranza, è stato arrestato. È successo in centro a Empoli, all’interno del negozio di abbigliamento “Terranova“ sabato mattina con momenti di tensione per via del fatto che l’autore del furto, un 33enne nordafricano, quando è stato bloccato dall’addetto alla vigilanza ha reagito con violenza dando spintoni e gomitate. Erano circa le 10 quando il sedicente cliente è stato visto entrare nel punto vendita insieme ad un’altra persona. A tenerlo d’occhio l’operatore della sicurezza privata notando che l’uomo si aggirava nel negozio in modo sospetto. Aveva con sé una busta di plastica vuota e man mano che si muoveva tra gli scaffali la riempiva di capi di abbigliamento. Ad una felpa aveva tolto il cartellino e l’aveva indossata sotto la giacca in modo da nasconderla alla vista delle commesse. Una volta finita la ’spesa’ il 33enne pensava di poter uscire dal negozio così come era entrato, ma l’incaricato del servizio di vigilanza glielo ha impedito, bloccandolo. Per l’operatore non è stato facile fermare il ladro perché, vistosi scoperto, lo straniero ha cercato di fuggire spintonando e colpendo più volte l’addetto alla sicurezza che per fortuna non ha riportato conseguenze in seguito all’aggressione. Alla fine l’uomo è stato immobilizzato e pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Empoli che lo hanno arrestato per il reato di rapina impropria. I militari hanno recuperato la busta dentro la quale è stata rinvenuta la refurtiva. L’uomo era riuscito a trafugare diversi capi di abbigliamento maschile: felpe, tute, pantaloni, del valore complessivo di circa 160 euro. Purtroppo non è la prima volta che all’interno del negozio Terranova si verificano furti. "Ma da quando è stato introdotto il servizio di vigilanza – fanno sapere dal negozio di via Ridolfi – ne capitano molti meno rispetto a prima e anche noi commesse ci sentiamo più tranquille".

Irene Puccioni