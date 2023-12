Ex macelli, polemiche e degrado: "Vanno recuperati e lo faremo"

Ci vogliono fondi importanti. Ma secondo l’opposizione di centrodestra lo sforzo vale assolutamente la pena. "Riqualificare gli ex macelli per ricucire le ferite del paese e un rilancio socio economico". È l’attacco di Forza Italia con il capogruppo Simone Testai. "Ci impegneremo affinché si possa riuscire a fare ciò che le precedenti amministrazioni comunali targate Pci, Pds, D.s. ed infine Pd, non sono state capaci di realizzare – spiega l’esponente azzurro – . Dispiace vedere gli ex macelli pubblici in via Sottovalle, un capitolo importante della storia della nostra città, ridotto da quasi 40 anni ad un rudere avvolto nell’incuria, nel degrado e nell‘oblìo, mentre si spenderanno quasi un milione di euro per un pista ciclabile che ancora non si è capito, non solo quanto ci verrà a costare, ma soprattutto a cosa potrà servire".

"Questa amministrazione comunale della quale l’attuale vice sindaco, e candidata alla carica di sindaco per la prossima consiliatura, è parte integrante, cosa ha fatto per l’immobile ex macelli oltre ad osservalo dall’alto dal parco Corsini o dalla recente torre di avvistamento? – sottolinea Testai –. La risposta non può che essere una sola: niente, e non lo diciamo solo noi, ma la storia recente di Fucecchio".

"Immaginiamo che anche la candidata a sindaco del Pd inserisca il recupero degli ex macelli nel suo programma, ma i cittadini intelligenti si chiederanno anche perché non c’è riuscita nei 15 anni in cui ha amministrato la città e con un ruolo ben definito ed importante – chiosa Forza Italia –. Il recupero e la riqualificazione degli ex macelli è per Forza Italia, che non ha mai amministrato Fucecchio, un argomento importante che, come

forza politica di coalizione alla candidatura a sindaco per il centrodestra Vittorio Picchianti, proponiamo possa essere inserito nel programma elettorale".