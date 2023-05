Evade dai domiciliari e va in giro per la città: portato in carcere

Era andato a giro, come nulla fosse, pur essendo sottoposto al regime delle detenzione domiciliare, e per alcune ore ha camminato per la città. Ora è tutto cambiato: i carabinieri lo hanno arrestato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Firenze. Nel pomeriggio di lunedì i militari dell’Arma della Stazione di Fucecchio hanno arrestato in flagranza un soggetto di 31 anni per il reato di evasione. Nella mattinata l’uomo si era infatti allontanato dalla propria abitazione, dove era obbligato a permanere in regime di arresti domiciliari. I militari della Stazione non hanno perso tempo e si sono messi subito alla ricerca dell’evaso, rintracciandolo nelle prime ore del pomeriggio tra le vie di Fucecchio. Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato poi convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere.