Estate in musica. Note romantiche. Doppio concerto

EMPOLI

Doppio appuntamento questa settimana per la stagione concertistica "Estate in musica 2024", a cura dell’associazione Il Contrappunto, al Chiostro della Chiesa Santa Maria a Ripa di Empoli. Dopo il successo del "Concerto inaugurale - Bach, Telemann" con il maestro Andrea Mura e il solista alla viola Mario Davide Leonardie, si riprende. Si parte domani sera alle 21.15 con "Omaggio al romanticismo", che vedrà esibirsi oltre all’orchestra Il Contrappunto, diretta dal maestro Damiano Tognetti, anche i solisti Daria Nechaeva al violino e Francesco Cipolletta. Nell’aria riecheggeranno le note di Mendelssohn e Tchaikovsky, a rendere l’atmosfera del suggestivo chiostro ancor più magica e coinvolgente. Domenica sempre alla stessa ora sarà invece la volta del Quartetto di Fiesole, composto da Alina Company e Simone Ferrari al violino, Flaminia Zanelli alla viola e Sandra Bacci al violoncello. In programma ancora Mendelssohn, seguito da brani realizzati da Borodin. L’offerta musicale di quest’anno è molto ricca e variegata, spaziando dalla musica da camera e dal repertorio sinfonico fino all’opera lirica, senza disdegnare contaminazioni di altri generi musicali, al fine di coinvolgere un pubblico più ampio e eterogeneo.

"Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a coloro che hanno gentilmente concesso gli spazi per la promozione dei nostri eventi musicali, dimostrando una forte sensibilità nei confronti della cultura – commentano dall’associazione Il Contrappunto –. Ringraziamo la Parrocchia di Santa Maria a Ripa di Empoli, special modo nelle figure di Padre Giuseppe, Alberto Michelucci e i nostri amici parrocchiani, e Don Guido Engels per averci concesso lo spazio del Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea. Un sentito ringraziamento, poi, va soprattutto al maestro Mura e alla Cso, costantemente impegnati al fine di sensibilizzare la comunità riguardo le tematiche legate alla disabilità, oltre che alla crescita dell’associazione". La rassegna andrà avanti fino al prossimo 2 agosto, con l’ultimo dei 14 concerti in programma.