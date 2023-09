Espulso tre volte Ma bivaccava in città "Dobbiamo aumentare le forze dell’ordine"

Con tre ordini di di espulsione era comodamente in giro per Empoli. L’hanno trovato gli agenti della municipale nel corso di un accertamento al parcheggio multiplano di via XI Febbraio, un luogo che spesso diventa teatro di bivacchi. Un caso emblematico di una criticità che riguarda tutto il Paese, non solo Empoli, ovviamente. Servono più controlli, certo. Ma per raggiungere l’obiettivo servono anche più forze in campo. Lo sottolinea il sindaco Brenda Barnini: "Si tratta di una vicenda significativa che ancora una volta dimostra come sia necessario incrementare il numero delle forze dell’ordine presenti in città - sottolinea la sindaca Brenda Barnini –. Sono indispensabili per eseguire controlli costanti, in zona stazione e laddove ce ne sia necessità. Decoro urbano e sicurezza sono priorità della nostra amministrazione ma per poterli garantire è evidente che servono più forze dell’ordine a presidio del territorio".

Riguardo il soggetto irregolare trovato ieri la centrale operativa della polizia municipale ha ricevuto una segnalazione in merito alla presenza di tre soggetti che dormivano all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria. Gli agenti si sono recati sul posto con una pattuglia e, di supporto, gli uomini della Polizia ferroviaria. I tre sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Due persone sono risultate in regola con i documenti, una invece non aveva documenti con sé. L’uomo è stato sottoposto a foto segnalamento dal quale è emerso che a carico del soggetto erano stati emessi tre ordini di espulsione. L’ultimo, firmato dal questore di Pisa nel mese di agosto e non ottemperato. Gli agenti della polizia municipale hanno informato l’ufficio espulsioni della questura di Firenze per i provvedimenti di rito. Il questore di Firenze intanto ha emesso un nuovo ordine di espulsione nei confronti del soggetto: in seguito a questo provvedimento, l’uomo ha sette giorni di tempo per lasciare il territorio italiano.

"L’attenzione da parte dell’amministrazione, da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine sul tema della sicurezza è massima - spiega Barnini - E lo è in tutta la città. La zona dello scalo ferroviario e del vicino parcheggio multipiano è da tempo oggetto di controlli e monitoraggio mirati e puntuali per cercare di dare risposte concrete ai residenti e a chi vive quella zona da pendolare. In questi mesi, si è avviata una preziosa collaborazione con la Prefettura e la Questura proprio per cercare di individuare una modalità di azione efficace".

Si tratta di un’area, infatti, dove il tema sicurezza e legalità è al primo posto sia delle azioni campo, sia delle richieste dei cittadini. Al riguardo l’amministrazione ricorda che ha previsto investimenti per la riqualificazione di tutta l’area, da viale Palestro fino alla zona di via XI Febbraio, anche con l’inserimento di nuove telecamere di videosorveglianza. E a breve prenderanno il via i lavori per la ‘trasformazione’ del parcheggio multipiano.

C. B.