Escursioni, musica, show e assaggi. La festa del tartufo invade il borgo

Una manifestazione che vuole continuare ad abbinare enogastronomia, escursioni, arte e cultura, con il trait d’union rappresentato da Montaione e soprattutto dal tartufo. E’ quel che promette la trentunesima edizione di ’Tartufesta’, organizzata dal Comune con il supporto delle associazioni del territorio, il cui programma definitivo è stato approvato nei giorni scorsi. Si parte il prossimo 26 ottobre con ’Anteprima Tartufesta’, ossia una serie di iniziative che faranno da prologo all’evento: alle 10.30, la biblioteca ospiterà il laboratorio creativo ’Uno scoiattolo pestifero’, pensato per i più piccoli. In contemporanea, per tutta la giornata, si terranno le escursioni a cavallo nelle aree tartufigene di Montaione, mentre dalle 14 alle 17 sono in programma visite guidate alla Gerusalemme di San Vivaldo.

In via Roma sarà presentato il libro ’Mock moons. La Luna’ di Alberto Benedetti, mentre dalle 18 alle 23 Piazza della Repubblica ospiterà ’Anteprima Aperitartufo’, uno spazio dedicato ai giovani fra cocktail, degustazioni e musica. La piazza sarà ovviamente il fulcro della rassegna e ne assisterà al taglio del nastro fissato per le 11 del giorno successivo, quando potrà cominciare la festa vera e propria. E agli eventi del sabato si aggiungeranno mercatini e show cooking: dalle 10 alle 20 via Ammirato e via Roma diventeranno ’La via dei sapori’, dove le aziende agricole di Montaione e dintorni espongono e vendono i loro prodotti tipici dell’agricoltura locale. Nella medesima fascia oraria, via da Filicaia ospiterà tanto il ’Mercatino arti e mestieri’ per la promozione dell’artigianato tipico e artistico che il ’Mercato Straordinario’ con articoli di vario genere, dai dolci all’abbigliamento.

Alle 15.30 si esibirà la filarmonica Donizetti sfilando fra le strade del centro storico, mentre dalle 16 l’attenzione tornerà in piazza della Repubblica con il cooking show che darà modo agli chef coinvolti di preparare pietanze al tartufo davanti al pubblico. Per chiudere in bellezza alle 18.30, con la degustazione di un cocktail al tartufo di Montaione nell’ambito di ’Aperitartufo’.