Escursione nella riserva dell’Alto Merse

Da Brenna nell’Alto Merse alla foce con l’Ombrone per la selvaggia valle del Farma. Questo il quarto appuntamento con "Il Paesaggio ritrovato 2023", il programma di escursioni e passeggiate alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, condotte da una guida ambientalista e promosse dal Comune di Montaione. Tre gli eventi in programma nel prossimo week-end, a partire da sabato 29 aprile presso la Riserva Naturale dell’Alto Merse e il torrente Gonna, con un percorso attraverso il fiume più remoto fra Dighini e habitat rari. L’escursione ha una lunghezza complessiva di circa 17 chilometri. Il giorno successivo, invece, sarà protagonista la Valle del torrente Farma per una passeggiata di 16 chilometri. Infine, lunedì 1 maggio ecco Farma, Petriolo e Merse fino all’Ombrone, sui fiumi e per le valli verso il mare. Anche in questo caso l’escursione avrà una lunghezza complessiva di 16 chilometri. Tutte e tre le escursioni, che avranno come orario di ritrovo le ore 8.45 e dureranno fino alle 16.30, sono rivolte a tutti (adulti e bambini) e gratuite, ma con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro martedì prossimo 25 aprile scrivendo una email all’indirizzo [email protected] oppure a [email protected]