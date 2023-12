Epatite C. Gli open day. Vaccino gratis

EMPOLI

Due le sedi Empoli, tra le 13 complessive nell’area dell’Asl Centro, in cui sabato 16 dicembre si potrà effettuare il test gratuito, in occasione dell’Open Day promosso all’interno della campagna di screening per l’epatite C. L’apertura straordinaria avverrà in collaborazione con le associazioni di volontariato e nello specifico della nostra città si svolgerà in via dei Cappuccini 79 dalle 11 alle 17 e in Piazza della Collegiata dalle 15 alle 18.30. L’invito alla campagna di screening è rivolto ai cittadini di età compresa fra i 34 e i 54 anni. Il test di screening che si esegue in pochi minuti con un pungidito, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea. Al momento – spiega una nota dell’Asl – non esiste un vaccino efficace contro l’epatite C, quindi l’unica strategia per la tutela della salute è identificare prima possibile chi si è inavvertitamente infettato per eliminare il virus con farmaci specifici. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate. La terapia è semplice (compresse orali), rapida (durata 8-12 settimane), efficace (il virus viene eliminato in oltre il 95% dei casi) e senza o con minimi effetti collaterali.