Energia elettrica. Ancora problemi nelle frazioni

EMPOLESE VALDELSA

Maltempo e disagi, con la corrente elettrica che nelle ultime ore ha continuato ad andare e venire in diverse zone del territorio. I tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, stanno continuando a lavorare per far fronte alle numerose criticità. Nel pomeriggio di ieri, nel territorio comunale di Castelfiorentino, sono stati risolti i guasti sulla media tensione (15mila volt), mentre permanevano ancora diversi problemi sui voltaggi inferiori. Il sindaco, Alessio Falorni, ha contiuato a ricevere segnalazioni da Castelnuovo, Dogana e Belpiano di abitazioni senza luce e ristoranti con gruppi frigoriferi non funzionanti e quindi in difficoltà.

In Valdarno, dove il maltempo ha colpito duramente sopratutto nella frazione di Stabbia nel comune di Cerreto Guidi, si sono registrati anche ieri problemi di continuità sull’approvvigionamento di energia elettrica. Gli interventi si susseguono tra riparazioni e i gruppi elettrogeni installati laddove è assente l’alimentazione. Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, su tutta la Toscana è attivo un contingente di 550 persone tra personale interno e di impresa, compresa una task force di 80 persone provenienti da altre regioni. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda. Per segnalare un guasto è attivo il numero verde 803 500.