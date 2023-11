Empolissima, bilancio ok: "Buon numero di presenze. Convince il nuovo format"

Non si sono registrati i numeri delle ultime due edizioni, ma Empolissima chiude il 2023 con il sorriso. Il bilancio dell’ultimo appuntamento con lo shopping tra i banchi ambulanti è positivo, nonostante lo spostamento della data a causa dell’alluvione dello scorso week-end e del maltempo che anche ieri ha un po’ condizionato le presenze. "Ma possiamo essere soddisfatti", sintetizza Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze.

"Ormai la nuova disposizione è diventata un format collaudato che convince sempre di più – continua Taddeini –. Abbiamo registrato un po’ meno presenze rispetto alle ultime edizioni di maggio e ottobre ma l’avevamo messo in preventivo e siamo comunque soddisfatti". Promossa dunque a pieni voti la dislocazione dei banchi concentrata tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati e attenta selezione degli operatori. E se nella mattinata la pioggia ha inciso, il tempo nel pomeriggio è stato più clemente e l’inversione di tendenza è stata tangibile, con tante persone che hanno riempito le strade e le piazze del centro, tra banchi e negozi. Di certo il cambiamento climatico incide anche sugli affari. E questo tema apre un confronto molto acceso nel mondo del commercio.

"Come categoria abbiamo avuto anche interlocuzioni con il Parlamento chiedendo di posticipare i saldi – spiega Gianluca D’Alessio, referente di Confesercenti per l’Empolese Valdelsa –. Riteniamo che questa sia una priorità assoluta, che vada anche accompagnata da una riorganizzazione generale che tenga conto di tutti i settori, vendite online comprese che troppo spesso finiscono per essere privilegiate per tanti motivi. Le regole devono essere uguali per tutti".

Ora l’appuntamento è al 2024. "Abbiamo avuto la conferma che questo format funziona – riprende D’Alessio –, e siamo decisi a riproporlo anche per il 2024 con tre appuntamenti: a maggio, a ottobre e a novembre". Ora spazio al Natale e a tutte le iniziative collegate. Le attrazioni del centro sono già state allestite e sistemate. A breve verranno accese e allora sì che inizierà la vera magia del Natale. Un momento speciale che vede come grandi protagonisti i commercianti della città.