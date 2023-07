Empoli, Solidarietà per i Pelosi Ospitati al Canile Municipale

L’appello era stato lanciato via social meno di due giorni fa e la solidarietà non si è fatta attendere. Sono già arrivate tante donazioni a ’rinfrescare’ i pelosi ospitati nella struttura di via del Castelluccio dei Falaschi. "Cerchiamo piscinette per cani. Fly, Robin, Pamela, Cesare, Thor e Blanco con le alte temperature hanno un gran bisogno di refrigerio. L’acqua non piace a tutti, ma corriamo ai ripari come si può".

Anche al canile municipale di Empoli - associazione Arca, insomma, l’afa non dà tregua. La stagione estiva nasconde più di un’insidia per i nostri amici a 4 zampe. È per questo motivo che, nei mesi più caldi, come per bambini e anziani, serve qualche accorgimento in più per tutelare anche la loro salute. Tra i pericoli che possono arrecare danno ai cagnolini ci sono il colpo di calore e il colpo di sole. Ecco perché Arca si è rivolta al buon cuore degli empolesi. Una prima piscinetta è già arrivata a dare sollievo alle giornate bollenti che anche i cani devono affrontare, Robin e gli altri hanno apprezzato. Ma a proposito di appelli ce n’è un altro. "Servono tappeti da gioco o qualsiasi tipo di tappeto in pvc: chi non lo usa più ce lo porti, lo prendiamo volentieri per Boris in modo da tappezzargli il box ed evitare che scivoli".