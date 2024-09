Empoli, scuolabus sbanda e finisce fuori strada, coinvolti sei bambini a bordo

Empoli, 26 settembre 2024 – Un pulmino con a bordo i bambini della scuola materna di Pagnana si è ribaltato lungo via Motta. La persona alla guida del mezzo, che stava riportando a casa i bambini, ha perso il controllo. Lo scuolabus è finito in un fosso e si è adagiato su un fianco. A bordo, oltre all’autista, c’erano sei bambini, che non hanno riportato conseguenze. Ferito lieve solo l’accompagnatore di 67 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli. Solo grande spavento invece per i piccoli studenti della scuola di Pagnana che sono stati sottoposti ad accertamenti senza riportare ferite.

Lo scuolabus ribaltato a Empoli. Cinque bambini sono rimasti feriti insieme a un accompagnatore di 67 anni

Ancora da capire che cosa sia accaduto e cosa abbia provocato lo sbandamento dello scuolabus. Nella zona al momento dell'incidente la visibilità era buona e non pioveva.

La strada è rimasta a lungo interrotta. I bambini sono stati soccorsi con le ambulanze ma appunto le loro condizioni sono fortunatamente buone. Soltanto molto spavento per loro e soprattutto per i genitori, che sono stati chiamati e sono accorsi. Tutti i piccoli feriti sono stati portati per precauzione all'ospedale San Giuseppe. Le loro condizioni sono buone.