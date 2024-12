Empoli: Presentazione del libro 'Due generazioni, una rivoluzione' di Chiti e Martinelli

EMPOLI - Proposte per affrontare le sfide comuni. Questo lo scopo del libro scritto con Chiara Pazzaglia da Vannino Chiti e Valerio Martinelli, che oggi, sabato 14 dicembre, alle 17.30 saranno ospiti alla libreria Rinascita di Empoli per presentare "Due generazioni, una rivoluzione" (Rubbettino editore).

Un dialogo tra un over 75 e un under 35, entrambi impegnati in politica e nel sociale, con saldi valori condivisi, ma separati da quasi mezzo secolo di vita, che si confrontano su temi cruciali per il nostro presente e il futuro, dalla parità di genere alla scuola, passando per formazione, lavoro, welfare, previdenza, Europa, pace, transizione ecologica e digitale, politica, partiti, spiritualità.

La prefazione è del cardinale Matteo Maria Zuppi e la postfazione di Romano Prodi. Classe 1947 di Pistoia, dallo scorso marzo presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, Vannino Chiti è stato presidente della Regione Toscana da gennaio 1992 a maggio 2000, oltre che ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento da maggio 2006 a maggio 2008 e vicepresidente del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013.

Valerio Martinelli, pisano classe 1993, è avvocato e ricercatore. Già assessore del Comune di Montopoli dal 2019 al 2024, oggi è consigliere scientifico del presidente nazionale e dell’area Lavoro nazionale delle Acli-Associazione cristiane lavoratori italiani e segretario responsabile dell’Ogl-Osservatorio giuridico legislativo della Conferenza Episcopale Toscana. Ha inoltre fondato e presiede l’associazione di promozione sociale Opera SpathaCrux Onlus.

All’incontro, moderato dalla giornalista de La Nazione Elisa Capobianco, caposervizio della redazione di Empoli, interverrà anche il segretario generale Cgil regione Toscana, Rossano Rossi. Empolese classe 1961, Rossi ha iniziato la carriera sindacale da delegato di base nella Sammontana a Empoli per entrare nel coordinamento nazionale Rsu (di cui fu promotore), oltre che nel direttivo nazionale della Cgil. Dal 2002 ha fatto parte della segreteria di Cgil Toscana e dal 2011 ha operato nella segreteria di Cgil Firenze, dove è stato responsabile di zona nell’Empolese Valdelsa.