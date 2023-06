Empoli, Orari e periodo di chiusura della biblioteca in estate

EMPOLI

L’estate è arrivata anche in biblioteca, che come tutti gli anni effettuerà un cambio di orari e una periodo di chiusura. A partire dal primo luglio, infatti, entrerà in vigore l’orario estivo e sarà chiusa al pubblico dal 7 al 19 agosto. Ecco tutti i dettagli del nuovo calendario estivo: dal 1 al 31 luglio, da martedì a venerdì, apertura dalla 9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13, il lunedì chiusa; nel mese di agosto, dal 1 al 5 agosto, da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30, dal 7 al 19 agosto chiusura estiva, dal 21 al 26 agosto, da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 13.30. L’orario invernale tornerà in vigore da lunedì 28 agosto.

Per quanto riguarda, invece, il Punto prestito “Ti presto” attivato al Centro Giovani Avane, via Magolo 32, sarà chiuso da martedì 27 giugno e riaprirà 5 settembre. Mentre, il Punto prestito “Ti presto” presente alla Casa della Memoria, via Livornese 42 Empoli, effettuerà apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario pomeridiano, dalle 16 alle 19 e chiuso dal 7 al 19 agosto.