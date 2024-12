Empoli, la Fanfara dei carabinieri sfila per le vie del centro

Empoli, 15 dicembre 2024 - La Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo si è esibita il pomeriggio del 14 dicembre nelle vie del centro storico di Empoli. Con l’arrivo del Natale, la città di Empoli ha ospitato il prestigioso complesso musicale a cavallo che ha sfilato a suon di musica a partire da Palazzo delle esposizioni, percorrendo via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti per poi terminare in piazza della Vittoria, dove ha suonato le note dell’inno nazionale. La Fanfara a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri è il più antico reparto musicale interamente montato. L’origine della Fanfara dei Carabinieri a Cavallo si può fare idealmente risalire ai nuclei di musicanti dei quali si sono serviti i più grandi eserciti dell’antichità per impartire gli ordini del comandante che difficilmente potevano essere uditi dai militari nei campi di battaglia. Il suono incisivo dei fiati ed il brillante rullio delle percussioni erano un ottimo segnale per comunicare un messaggio, un ordine da un reparto all’altro o per scandire la marcia degli armati e motivarli psicologicamente.

