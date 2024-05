Empoli, incendio in una nota azienda. A fuoco un muletto elettrico

Empoli (Firenze), 28 maggio 2024 – Incendio all’interno di una nota azienda dell’Empolese, che tra le varie sedi distaccate ne ha anche una in via Tosco Romagnola, al confine tra i Comuni di Empoli e Montelupo. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti intorno alle 10,25.

A prendere fuoco è stato un muletto elettrico. I Vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi, hanno effettuato lo spegnimento e la messa in sicurezza del carrello elevatore. All’arrivo, secondo quanto prevede il piano di sicurezza interno dell’azienda, tutti i lavoratori sono stati evacuati dall’edificio, fino al termine delle operazioni di soccorso, per la ripresa dell’attività produttiva. Non ci sono persone coinvolte.