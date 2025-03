“Empoli che scrive“ ospita Belladonna

EMPOLITorna alla biblioteca Fucini di Empoli l’appuntamento con la rassegna letteraria “Empoli che scrive“. Domani alle 17.30 sarà ospite Rosa Belladonna, per presentare il suo romanzo d’esordio “La casa è chiusa“. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Leonardo Araneo. Il libro, ambientato nel cuore della Sicilia alla fine degli anni Cinquanta, narra la storia di una famiglia molto conosciuta che si intreccia con le vite delle ragazze che sono ospiti di una casa di tolleranza. Gina e Margherita condividono lo stesso sogno: fuggire dal proprio triste destino ed essere finalmente libere. La loro è una dura battaglia contro le convenzioni e le ipocrisie di un piccolo borgo rurale della Sicilia, ma un rapimento e un omicidio riservano alle due donne una sorpresa. Con divertenti siparietti in dialetto stretto, l’autrice tratta con forza e leggerezza un’epoca, un segmento sociale, un modo di vivere che sembra lontano. Eppure è ancora così sottilmente attuale. Rosa Belladonna nasce a Naro nell’Agrigentino, si trasferisce in Toscana in giovane età con la sua famiglia. Ambientalista, animalista, attivista, ha militato in Amnesty International, autrice della rubrica “Fai con quello che hai... Ricette vegane mediterranee“, pubblica nel luglio 2020 l’omonimo ricettario. L’ingresso all’incontro è libero.