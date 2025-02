Empoli celebra i ’bastardini’ con una sfilata

EMPOLIUn fine settimana dedicato al migliore amico dell’uomo: il cane sarà infatti al centro della due giorni di iniziative nell’ambito della “43° Festa del bastardino”, in programma domani e domenica al palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, organizzata dall’associazione Arca in collaborazione con il Comune di Empoli. Si parte domani, quando si svolgerà un workshop di illustrazioni, dalle 15 alle 18, solo su prenotazione tramite messaggio sulla pagina Facebook del canile municipale di Empoli, su Instagram o WhatsApp al numero 320 4318540. L’ingresso è gratuito, ma è gradita una donazione per gli amici Fido più sfortunati, che attendono chi possa adottarli. Domenica alle 10, invece, si apriranno le iscrizioni alla sfilata che chiuderanno alle 15. Alle 16 comincerà poi la sfilata, che si svolgerà anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. All’interno del Palazzo delle Esposizioni saranno inoltre allestiti stand gastronomici e di oggettistica e una mostra di illustrazioni sul mondo canino.

"Ringrazio Arca per aver organizzato anche quest’anno la festa del cane bastardino – afferma Laura Mannucci, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli –, un’occasione in più per riflettere sull’importanza di adottare ma di farlo consapevolmente e seguiti da professionisti qualificati. Ormai la maggior parte degli ingressi in canile derivano da adozioni e percorsi pre e post non consapevoli, la giornata serve appunto per porre l’attenzione su un tema che sta diventando sempre più rilevante".