Empoli, Caputo è già in forma campionato. Spezia battuto: buon test per la difesa a tre

Empoli

2

Spezia

0

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz (42’ Guarino), Ismajli (61’ Marianucci), Viti (74’ Angori); Gyasi (74’ Donati), Henderson (61’ Degli Innocenti), Haas (61’ Ignacchiti), Pezzella (61’ Cacace); Fazzini (61’ Stojanovic), Esposito Se. (52’ Ekong); Caputo (61’ Popov). All. D’Aversa.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi (46’ Sarr); Mateju (46’ Wisniewski), Hristov (46’ Muhl), Bertola (46’ Giorgeschi); Vignali (46’ Candelari), Cassata (46’ Corradini), Nagy (46’ Esposito S.), Bandinelli (46’ Aurelio), Reca (46’ Di Serio); Falcinelli (46’ Verde), Soleri (42’ Esposito F.). All. D’Angelo.

Arbitri: Prontera di Bologna.

Reti: 50’ Caputo, 61’ Ekong.

NAZ-SCIAVES (BZ) – Agonismo, ritmi più alti e spunti interessanti. Positivo il quarto test pre-campionato dell’Empoli, che ha battuto 2-0 lo Spezia (Serie B) con reti in avvio di ripresa del solito Caputo e del subentrato Ekong. Al di là del risultato finale, però, sono diverse le indicazioni da annotare a partire dalla prima vera variazione tattica: la difesa a tre. D’Aversa schiera Ismajli centrale e Walukiewicz a destra, a differenza di come avvenuto l’anno scorso con Nicola, e il rientrante Viti sul centro sinistra. Walukiewicz che a fine primo tempo si è scontrato violentemente testa contro testa con Soleri ed entrambi sono usciti in barella dopo 12 minuti di cure sanitarie in campo. Il difensore polacco, rimasto comunque sempre cosciente, è poi stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sulle fasce Gyasi e Pezzella, mentre Henderson e Haas hanno composto la cerniera di centrocampo. Bene entrambi in interdizione, ma un po’ in difficoltà nello sviluppare gioco, sebbene nella ripresa nasca proprio da una pressione alta dello scozzese e un imbucata di Haas il vantaggio firmato da Caputo. L’attaccante pugliese, che ha agito da unica punta, è stato un’altra nota lieta non soltanto per il quarto gol in queste prime uscite, ma anche per il prezioso contributo al gioco. Bene anche Esposito per determinazione e qualità: nel primo tempo è quello ad andare più vicino al gol. Fazzini, rispetto a come l’aveva impiegato finora D’Aversa, giostra qualche metro più avanti dando il solito dinamismo. Nella prima frazione, però, con quello che in questo momento è verosimilmente l’undici titolare, l’Empoli continua a faticare ancora troppo nel costruire azioni da gol. Più divertente la ripresa, con tanti cambi, dove ha avuto un ottimo impatto Ekong, autore del raddoppio ancora su assist di Haas oltre a una rete annullata per fuorigioco. Nel finale poi si è messo in mostra anche Vasquez. Il portiere colombiano ha sventato alla grande una conclusione di Verde, che coglie pure un palo, dopo che nel primo tempo era stato bravo a salvare sulla linea un errato retropassaggio di testa di Ismajli.

Simone Cioni