Empoli, all’orizzonte Esposito e Colombo. Il patron Corsi: "Sono molto fiducioso..."

di Simone Cioni

"Sono molto fiducioso". Così il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi sul possibile arrivo di Esposito e Colombo a margine della presentazione di ieri del progetto di riqualificazione dello stadio. Non ancora certo una ufficialità vera e propria, ma per quelle che sono le dinamiche del mercato le dichiarazioni del patron azzurro lasciano intendere che siamo veramente ai dettagli. Sebastiano Esposito, attaccante di movimento classe 2002 rientrato all’Inter dopo l’ultimo campionato di B con la Sampdoria (6 reti ed altrettanti assist in 23 presenze), arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club nerazzurro. Il coetaneo Lorenzo Colombo, centravanti scuola Milan che ne detiene il cartellino, è invece reduce da due stagioni in A con Lecce e Monza (9 reti e 3 assist in 58 gare) e sarà girato all’Empoli in prestito secco.

Quella che è appena cominciata è una settimana importante perché potrebbero chiudersi anche altre due o tre situazioni. Oltre ai due giovani attaccanti, infatti, siamo ormai ai dettagli anche per il portiere e il difensore centrale che prenderanno le caselle lasciate vuote da Caprile e Luperto. Tra i pali arriverà l’olandese di origine indonesiana Maarten Paes, 26enne dell’Fc Dallas con cui domenica ha disputato senza prendere reti la 23esima partita dell’attuale stagione della MLS americana. Anche in questo caso la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. L’operazione è in fase di perfezionamento e nel giro di pochi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità. L’altro movimento in entrata che sta viaggiando verso la fumata bianca è quello di Mattia Viti, difensore centrale mancino che tornerebbe a Empoli dove ha esordito in A il 22 settembre 2021 a Cagliari. Sono continui infatti i contatti con il Nizza, proprietario del cartellino, per trovare la quadra ma manca davvero poco.

Intensificati anche i contatti con la Sampdoria per Manuel De Luca, punta 25enne che nell’ultimo torneo cadetto da dicembre in avanti ha segnato 10 reti e confezionato 4 assist. In questo caso l’operazione potrebbe anche essere perfezionata con una sorta di scambio visto che il club ligure dell’ex diesse azzurro Accardi è fortemente interessato al centrocampista Nicolas Haas. Lo svizzero, rientrato da un anno di prestito in patria al Lucerna, si è infatti messo in mostra come uno dei più positivi in questi primissimi giorni di lavoro all’Empoli.