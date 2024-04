Emergenza passaporto. Apre il servizio straordinario per fissare l’appuntamento

Dopo Firenze anche a Empoli e Sesto Fiorentino: al via l’agenda online per prenotare appuntamenti prioritari per il rilascio passaporti urgenti. "I cittadini, che nella sezione Appuntamenti ordinari dell’agenda online non riescono a trovare la disponibilità di date compatibili con le proprie esigenze e hanno, effettivamente, la necessità di partire entro un mese, ora potranno visualizzare sull’Agenda passaporti la sezione Appuntamenti prioritari.

"Per rendere il servizio ancora più funzionale, il questore Maurizio Auriemma – si spiega in una nota – ha poi velocizzato l’implementazione degli sportelli passaporti nell’intera provincia: dallo scorso giovedì è possibile richiedere online appuntamenti prioritari anche a Empoli.

Da oggi la nuova agenda sarà attiva anche su Sesto Fiorentino e dalla settimana prossima gli utenti potranno rivolgersi al commissariato San Giovannì in Lungarno della Zecca Vecchia. Nelle prossime settimane è infine previsto un ulteriore ampliamento del servizio che interesserà il commissariato di Rifredi Peretola e quello di Oltrarno. Oltre alla ricevuta e alla domanda di passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato che dovrà essere consegnato in questura o in commissariato al momento dell’appuntamento, unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio. Nel caso in cui non fossero invece presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto Stampa modulo urgenza, che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni.

Il modulo dovrà essere consegnato all’ufficio passaporti della questura o del commissariato unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta del passaporto, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Gli operatori, una volta ricevuta la richiesta ne valuteranno, caso per caso, i requisiti per il rilascio urgente del titolo di viaggio. Per coloro – ed esclusivamente in questo specifico caso – che invece non sono muniti di Spid o Cie resta anche in vigore la procedura per la quale è possibile scrivere a dipps132.00n0 pecps.poliziadistato.it.