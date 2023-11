Emergenza parcheggi . L’idea del sindaco: "Accordo con i privati per nuovi posti auto"

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

Demolire per ridisegnare. Cambiare per migliorare una porzione di città. Quella che nel tempo era diventata terra di bivacco e di episodi di criminalità, cambia volto. L’operazione si è ormai conclusa; il parcheggio di via XI Febbraio sarà presto riconsegnato ai cittadini. Dopo la demolizione della struttura sopraelevata del multipiano gestito da Rfi, progetto che ammonta a 220mila euro, vanno avanti le azioni messe in atto dal Comune per contrastare degrado e senso di sicurezza. Ma a che punto siamo? A fare un quadro dell’avanzamento dei lavori è il sindaco di Empoli Brenda Barnini.

"Si sono conclusi a tempo di record - dichiara Barnini - i lavori di smontaggio della struttura cosiddetta multipiano. Quella struttura era di proprietà dell’amministrazione comunale, realizzata alla fine degli anni ’90. Per questo spettava al Comune rimuoverla". Il parcheggio a raso resta intatto. "In realtà - specifica il sindaco empolese - non si perdono posti auto; il piano superiore era chiuso da moltissimo tempo e il piano terra era utilizzato per meno di un quarto delle sue potenzialità. Adesso la palla passa a Ferrovie dello Stato, perché l’area dove il parcheggio insiste è di proprietà di Ferrovie che dovrà fare i lavori di risistemazione". L’area sarà riqualificata anche grazie ad un potenziamento dell’illuminazione e all’inserimento di nuove telecamere. "Partirà entro la fine di questa settimana l’intervento di riqualificazione della torretta dell’Enel con il murales di un artista. L’area ha bisogno di essere abbellita. Sono arrivate in queste settimane tantissime mail di ringraziamento da parte dei cittadini che aspettavano questo intervento. E’ chiaro che la struttura demolita era non solo obsoleta, ma ormai impossibile da recuperare. Dal momento in cui Ferrovie inizierà i lavori, passeranno pochissime settimane prima di tornare ad avere il parcheggio aperto. Anche perché è interesse di Ferrovie poterlo mettere a disposizione dei pendolari". Il tema parcheggi è ricorrente soprattutto in questo periodo.

Con "Empoli Città del Natale" la carenza di posti auto si fa sentire. "Il tema dei parcheggi a Empoli dieci anni fa non esisteva. Il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione comunale e in sinergia con i soggetti privati a cominciare dai commercianti, ha portato tante nuove persone a riversarsi nel centro della città. Stiamo predisponendo uno studio di carattere generale per arrivare alla pianificazione di ulteriori parcheggi da poter realizzare negli anni futuri, anche con lo strumento del project financing e quindi attraverso l’investimento dei privati per poi avere posti auto a pagamento nei dintorni del centro".