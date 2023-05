Eliminare l’amianto Intervento a La Farfalla

Soldi per le strade e per la bonifica dell’area industriale de La Farfalla, interessata nei mesi scorsi da fenomeni di crolli e in uno stato di degrado su cui spicca la presenza di amianto. La cifra stanziata a suo tempo per questa bonifica è stata riconfigurata rispetto a quanto era stato inizialmente destinato: le spese per la rimozione del cemento amianto del complesso, rovinato e finito in parte lungo la strada dopo il maltempo dello scorso 15 agosto, sono quantificate in circa 500mila euro. Il Comune, nel caso in cui il soggetto obbligato non osservi l’ordinanza di bonifica, si sostituirà a esso per poi rivalersi. L’ordinanza, vale la pena di ricordarlo, era stata emessa dopo alcuni fenomeni legati ai crolli che avevano interessato non soltanto la parte interna del complesso, ma anche alcune aree che si affacciano sulla pubblica via.

L’amministrazione empolese aveva pianificato gli interventi dopo alcuni sopralluoghi effettuati da parte degli organi competenti che avevano consentito di prendere coscienza del pericolo e della gravità della situazione che si era venuta a creare. Lo stesso vale per la rimozione rifiuti e la messa in sicurezza di un’area privata che si trova nella zona di Arnovecchio. In questo caso però la cifra è di gran lunga inferiore, perché si parla di circa 40mila euro. Le variazioni di bilancio approvate a maggioranza nel corso dell’ultimo consiglio comunale interessano poi sia il centro sia le frazioni, con spese per le scuole di ogni ordine e grado a partire dai nidi (circa 137mila euro), per l’allestimento di aree gioco nel parco di Serravalle e ad Avane e per l’acquisto di nuovi arredi e giochi per aree verdi e parchi comunali (230mila euro). "Con queste prime variazioni al bilancio di previsione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - proseguiamo il percorso portato avanti dall’amministrazione in questi anni e soprattutto cerchiamo di dare una risposta concreta anche a segnalazioni e richieste raccolte nel corso degli incontri con i cittadini. Prima di tutto in termini di manutenzioni ma anche di sicurezza e contrasto al degrado".

Per quanto riguarda le manutenzioni stradali arriveranno anche 350mila euro in più rispetto a quanto previsto a inizio anno: sono soldi che provengono da violazioni del Codice della strada e che vengono poi trasferite dall’Unione al Comune di Empoli. Sempre nell’ambito delle manutenzioni stradali, sono previste, fra le altre, risorse anche per interventi nella zona industriale del Terrafino (250mila euro).

t.c.