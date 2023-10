Elezioni, il Pd ha scelto Giannì: "Decoro e servizi: ecco le sfide"

Il Pd rompe gli indugi: è Francesca Giannì la candidata sindaco a Castelfiorentino per le elezioni del 2024. La decisione è maturata mercoledì sera, durante l’assemblea dem, apice di lunghe consultazioni iniziate a luglio all’interno del gruppo dirigente. La commissione consultiva ha presentato all’assemblea, con una lunga e dettagliata relazione approvata all’unanimità, i risultati del percorso di ascolto che ha coinvolto oltre 70 persone.

In questo contesto, il nome di Francesca Giannì, assessore e segretaria del Pd castellano, è emerso in modo pressoché unanime. I motivi sono spiegati all’interno di una nota diramata dal Pd: "A Francesca sono state riconosciute qualità umane, capacità di ascolto e dialogo e una competenza politica e tecnica tali da attrarre e mettere a sistema le tante energie che Castelfiorentino ha nel suo tessuto sociale più diffuso". E ancora: "Il gruppo dirigente – continua la nota –, ha espresso infine molti apprezzamenti per il gruppo di lavoro e per le molte personalità che si sono distinte negli anni nella vita politica e amministrativa della città, fondamentali in questa nuova stagione politica, e ha sottolineato l’importanza di sviluppare un programma per il futuro di Castelfiorentino che sia orientato alla continuità rispetto al lavoro dell’amministrazione uscente, molto apprezzata al termine dei 10 anni di mandato, ma anche a una nuova visione della città, che metta al centro i nuovi bisogni e necessità delle castellane e dei castellani".

Giannì commenta la candidatura con soddisfazione e si dice pronta per la sfida: "Raccolgo con senso di responsabilità e gratitudine il compito che mi è stato affidato - dichiara - Questo è il primo mattone della costruzione corale della nostra idea della Castelfiorentino del domani, vicina ai bisogni delle famiglie e alle nuove sfide, dal decoro e la sicurezza urbana, dalla creazione di nuovi e più funzionali servizi scolastici e sociali, al contrasto al cambiamento climatico. Forte di questo mandato, avvieremo da subito il dialogo con le forze politiche e civiche locali". Resta ora da capire cosa farà il centrodestra. Il nome forte resta quello di Susi Giglioli, ma ancora non ci sono candidature ufficiali.