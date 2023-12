Una comunità in lutto, si è spenta Eda Gaggelli: la sua missione è stata esaltare i prodotti locali

Certaldo, 31 dicembre 2023 – È scomparsa in questi ultimi giorni dell’anno Eda Gaggelli, storica commerciante di Certaldo nei settori pasticceria e ristorazione: dapprima, con la sua nota Pasticceria Dolci Follie, poi anche con il Ristorante Osteria La Saletta. Quest’ultimo, in via Roma a due passi da piazza Boccaccio, era ed è conosciuto da tanti buongustai per la qualità e per la passione con cui si esaltavano e si esaltano i prodotti tipici certaldesi. A cominciare dalla celebre cipolla. Funerali il 2 gennaio alle 14. Eda Gaggelli era nata l’11 ottobre del 1929 a Castelfiorentino. Ha cominciato a lavorare come commessa banconiera alla Casa del Popolo di Certaldo. Insieme al marito Vincenzo, ha successivamente rilevato il Bar Menne ad inizio dei favolosi anni Sessanta. Favolosi e però ci voleva tanta forza di volontà ed Eda e Vincenzo ne avevano.

Dopo di che, ecco la storica Pasticceria Dolci Follie, che in breve è divenuta punto di riferimento nella vita sociale di Certaldo. Tanto che ancora oggi i tipici "cantucci di Eda", in diverse variazioni, riscuotono enorme successo tra i clienti del locale e non solo. Ma la bella storia non finisce qui: un’intuizione di Eda porta all’apertura de La Saletta: ancora oggi il menù del ristorante, ora gestito dal figlio Giampiero, vive delle ricette della cucina di Eda, ispirate appunto dalla tradizione culinaria toscana e - come detto - in particolare da quella certaldese.

Anche attraverso queste attività è corso il ricordo di Eda: carattere energico, battagliero, con grande volontà, disponibile e generosa verso gli altri, entusiasta delle persone che entravano nel suo, vastissimo, raggio di conoscenza. Ieri la famiglia - con Giampiero, Viola e Virginia - ha ringraziato "con sincera gratitudine" le tante persone che le si sono strette attorno, "per tutte le manifestazioni di affetto e di stima ricevute". Adesso e nel corso dei decenni. I funerali, come detto, avranno luogo martedì prossimo, 2 gennaio, alle 14 nella Propositura di San Tommaso in piazza Boccaccio a Certaldo basso. A pochi metri di distanza dal ristorante dove però, senza timore di sbagliare, l’essenza di Eda continuerà ad essere presente, viva e tangibile per tutti coloro che l’anno conosciuta ed apprezzata.

A.C.