Ecco "L’officina creativa", nuovo progetto di Semplicemente Odv

E’ stata inaugurata "L’officina creativa" a Casa Base di Semplicemente Odv, in Piazza San Gregorio, Torre. Si tratta di un laboratorio aperto nel quale - con il coordinamento delle referenti, Tina Riccobono e Cinzia Derosa - si faranno attività artistiche come musica e teatro il martedì e attività creative, dalla pittura alla creazione di oggetti, il giovedì. Grazie al pulmino dell’associazione, i volontari di Semplicemente Odv si occupano di accompagnare

le persone che hanno piacere di partecipare ai laboratori: il trasporto verso il laboratorio è gratuito per chi non può contribuire; a donazione libera per chi può dare un piccolo aiuto all’organizzazione.Lo spazio di Casa Base, a disposizione da diversi anni di Semplicemente, grazie al comodato gratuito concesso dalla parrocchia di Torre, aveva avuto nel tempo una buona evoluzione nelle attività sociali, che sono state poi azzerate nel periodo dell’emergenza sanitaria. Atagliare il nastro della ripartenza il vicesindaco Emma Donnini.