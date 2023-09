Ecco l'Emporio Solidale a Montespertoli: un progetto per aiutare chi è in difficoltà

Aiutare le famiglie in difficoltà. Ecco un evento organizzato dal gruppo VolontariInsieme e dedicato alla solidarietà e al sostegno della comunità locale soprattutto alle famiglie che vivono in situazioni di disagio. L’appuntamento è il 7 ottobre. "Siamo fiduciosi che con il supporto di tutta la comunità di Montespertoli, possiamo fare una differenza concreta nella vita delle persone in difficoltà. Invitiamo tutti i cittadini, le aziende locali e le organizzazioni a unirsi a noi. L’evento – dice l’assessore al sociale, Daniela Di Lorenzo – sarà straordinaria un’occasione per unire le forze e sostenere il progetto dell’Emporio Solidale". La presentazione in Comune alle 18 alla presenza dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariinsieme. L’Emporio Solidale è un progetto che mira a garantire l’accesso a beni di prima necessità, come cibo, abbigliamento e articoli per la casa, a coloro che si trovano in difficoltà economica. A seguire al cena solidale al Parco Urbano.