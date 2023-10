Ecco l'elenco degli esercizi aderenti a "Trimestre anti inflazione" a Empoli (Empolese Valdelsa)

EMPOLESE VALDELSA

Sono 46, tra farmacie e punti vendita della grande distribuzione, gli esercizi commerciali che sul nostro territorio hanno aderito all’iniziativa del governo denominata “Trimestre anti inflazione“ (oltre 22mila in tutta Italia), entrata in vigore da domenica scorsa e che si protrarrà fino alla fine dell’anno. Un patto anti inflazione, che riguarderà i prezzi di alcuni generi di prima necessità, alimentari e non, che per i prossimi tre messi non cambieranno. L’introduzione insomma di costi calmierati per cercare di alleggerire il peso dell’inflazione sulle famiglie. L’aumento dei prezzi che si è registrato nell’ultimo periodo, nel quale invece gli stipendi sono rimasti agli stessi livelli, ha inevitabilmente reso più caro il carrello della spesa e con questa iniziativa il Governo intende dare un po’ di respiro alle famiglie, almeno per quanto riguarda alcuni prodotti come latte e pasta, ma anche pannolini e farmaci da banco.

I prodotti che rientreranno nell’iniziativa “Trimestre anti inflazione“ saranno riconoscibili sugli scaffali perché recheranno sulla confezione un bollino tricolore. Per poter consultare l’elenco di tutti gli esercizi aderenti è possibile collegarsi al sito internet www.mimit.gov.it, entrare nella pagina dedicata al “Trimestre anti inflazione“ e cliccare sulla sezione “chi partecipa“, all’interno della quale poter poi scegliere la regione e la provincia che più interessa. Così come per conoscere gli sconti specifici di ogni catena di supermarket, sarà possibile seguire i social network e i siti internet delle singole catene.