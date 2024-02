Ecco la nuova piazza Boccaccio. La statua al centro e tanti alberi: "I lavori? Rispettano i tempi"

La statua di Giovanni Boccaccio al centro, a raccordare le sezioni nelle quali sarà divisa la superficie fra due ali di alberature. Per uno spazio interamente pedonale. E così che dovrebbe apparire piazza Boccaccio nella sua forma definitiva, quando entro la prossima estate dovrebbero chiudersi i lavori attualmente in corso. Il nuovo volto della spazio, oltre che fonte di polemiche (con tanto di botta e risposta fra il rettore dell’Unistrasi Tomaso Montanari e il sindaco Giacomo Cucini) era curiosamente stato oggetto di "fake news": nei mesi scorsi sui social circolavano diverse foto sul presunto assetto finale dell’area, al punto da indurre lo stesso sindaco Cucini a smentirne la veridicità precisando come nel migliore dei casi quelle circolanti fossero bozze parziali (quando non di vere e proprie "bufale"). E un primo rendering "ufficiale" è finalmente stato pubblicato nei giorni scorsi nel recente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approdato in consiglio comunale poco più di una settimana fa.

A tal proposito, l’amministrazione ha specificato che il risultato finale potrebbe all’occorrenza prevedere lievi modifiche rispetto a quello pubblicato adesso nel Dup (soprattutto per quel che concerne l’utilizzo dei materiali, a quanto pare) ma ha confermato in linea generale l’accuratezza della rappresentazione in oggetto. In merito allo stato d’avanzamento del cantiere, chi amministra ha fatto sapere che il lavoro sta continuano rispettando le tempistiche stabilite. La rimozione della pavimentazione preesistente riguarda gran parte della piazza e i sampietrini saranno riutilizzati per la riqualificazione del centro urbano. Anche le operazioni collaterali portate avanti da Acque Spa per il completo rifacimento delle tubature starebbe mantenendosi in linea con la la pianificazione stabilita. "Recentemente l’amministrazione comunale ha ricevuto una nota in risposta a interrogativi sollevati riguardo a questo progetto – ha chiarito il primo cittadino pochi giorni fa – la Soprintendenza ha confermato l’approvazione dell’opera, sottolineando i miglioramenti previsti per la vivibilità e la sicurezza della piazza. Inoltre, la nota ha ribadito l’intenzione di conservare la cornice alberata e riutilizzare i sampietrini, confermando la validità del progetto".