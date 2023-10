Ecco la mostra ’Personaggi e paesaggi' a Empoliarte: inaugurazione con musica e letture

EMPOLI

Arte e musica si intrecciano in occasione dell’inaugurazione della mostra di pittura "Personaggi e paesaggi", una personale di Fulvio Persia, che si terrà questo pomeriggio alle ore 18 presso le sale del Palazzo Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. L’apertura dell’esposizione, organizzata dal locale Circolo Arti Figurative di cui il pittore di origine abruzzese è socio, sarà infatti accompagnata a partire dalle 20 da un intrattenimento musicale a cura dello stesso Persia, che si esibirà con la chitarra. Inoltre verranno letti anche alcuni racconti ispirati alla vita del pittore scritti dal presidente del Circolo Arti Figurative, Silvano Salvadori (nella foto). Una vita di passioni e di avventure quella di Fulvio che, partendo da Capistrello in Abruzzo (in provincia de L’Aquila), ha lavorato come scalpellino esperto la pietra del suo paese e poi quella per i restauri della Soprintendenza fiorentina. Ma da sempre ha curato l’amore per la pittura raggiungendo una maestria nel dipingere le atmosfere autunnali ed estive di tanti paesaggi; una natura la sua conosciuta per pratica e con una sensibilità poetica a cui sa abbandonarsi. Ama tuttavia anche realizzare ritratti di grandi personaggi con piglio ora satirico ora drammatico. La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre.