Ecco la città dei cammini L’installazione artistica indicherà tutti i percorsi

La città di Fucecchio sarà protagonista, sabato prossimo 10 giugno, di un evento di notevole importanza a livello culturale, storico e artistico. Verrà inaugurata l’installazione artistica e di pubblica utilità – si apprende – che fa parte del progetto ’Le città dei cammini’ volto alla rivalutazione di tutti i Cammini Italiani storici e delle città coinvolte. Sarà istallata alla rotonda della Madonnina dello Zucchi.

Il progetto, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Fucecchio vede proprio la città come apripista: segno indiscusso di attenzione e cura verso un patrimonio da preservare e valorizzare come la Via Francigena, conosciuta e ammirata a livello mondiale. Durante la cerimonia di inaugurazione dell’installazione artistica interverranno membri di rilievo del panorama politico ed ecclesiastico regionale. E del resto Fucecchio – anche l’amministrazione ha più volte sottolineato questo aspetto – è crocevia di antichi tracciati e la sua posizione strategica all’interno degli itinerari storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea. Ma cos’è La Città dei cammini? Un progetto per diffondere e valorizzare, dare risalto e massima visibilità a tutti i cammini storici, con il focus sulle città ospitanti, al fine di creare un circuito facilmente riconoscibile, unito negli scopi e nell’immagine. Un progetto che apre le sue porte a ogni cammino, dal più noto a quello meno battuto perché ogni cammino possa sentirsi parte integrante di un percorso più ampio.

I numeri degli itinerari storici sono importanti e un punto di partenza straordinario: oltre 70mila sono i pellegrini che si sono mossi nel 2021; gli under 40 sono un popolo attento ai viaggi sostenibili, il 40% sceglie mete sconosciute e per questi obiettivi sono state ben 4 milioni le pagine visitate sul web.

L’installazione artistica rende facilmente riconoscibile il territorio come appartenente al circuito ’Le Città dei cammini’ ed entrerà anche nella dimensione della visibilità web, social. Sarà anche un totem identificativo che raccoglierà e indicherà cammini e informazioni, selfie point per la condivisione e la valorizzazione del territorio, un manufatto realizzato con l’attenzione alla valorizzazione dell’artigianato locale. Non resta che partire.