Ecco il piano per la città. Sicurezza, decoro e opere. Gli obiettivi della giunta

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il docunento unico di programmazione. Uno strumento strategico che fotografa il territorio e ne delinea le fasi della crescita futura. E Fucecchio – si legge – vuol crescere su tutti i fronti. Al centro la rigenerazione e recupero degli spazi aperti della città storica, ma anche delle frazioni, per il miglioramento delle qualità del decoro urbano, del tessuto sociale, della riduzione dei fenomeni di marginalizzazione.

Grandi opere, in programma, come, per esempio il recupero degli alloggi e delle aree per residenza, servizi innovativi e collegamenti funzionali e pedonali. Fra gli obiettiva anche quello del nuovo piano del centro storico all’interno dei nuovi strumenti urbanistici con il progetto di incentivare l’apertura di nuove attività attraverso misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei soggetti interessati. Grande rilevanza – si legge – è dedicata alla messa a punto di misure per il decoro delle vie e delle piazze come già programmate nei progetti Pnrr.

Un passaggio importante sarà quello di completare l’iter di approvazione del piano strutturale intercomunale, del piano operativo e del regolamento edilizio anche attraverso il suo aggiornamento per l’attuazione degli obiettivi indicati dall’amministrazione, funzionali alla tutela e allo sviluppo della comunità e delle risorse del territorio

Un occhio particolare alla sicurezza. L’amministrazione Donnini punta ad accrescere il servizio di presidio e controllo dei centri abitati, con il servizio di polizia municipale e in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri e con le agenzie di vigilanza private, tramite accordi con la Prefettura per i progetti “Mille occhi sulla città”. La volontà è anche quella di implementare le sanzioni amministrative per coloro che compromettono la sicurezza stradale e la viabilità, per disincentivare l’acquisto di stupefacenti, e garantire un maggiore rispetto delle norme e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Attenzione anche alla sicurezza idraulica in sinergia con con il Consorzio di Bonifica. Lo sguardo è ad opere fondamentali. Fra queste l’ampliamento della cassa di laminazione al rio di Fucecchio, la messa in sicurezza degli argini e la realizzazione della cassa di laminazione al rio Vallebuia a Botteghe e adeguamento della cassa di laminazione della zona industriale, ancora a Botteghe.