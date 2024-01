Ecco il nuovo store Conad . È la quinta apertura del 2024

Inizio dell’anno all’insegna delle nuove aperture per Conad Nord Ovest. Sabato ha inaugurato anche il nuovo Conad di Capraia e Limite: si tratta della quinta apertura da inizio anno solo nell’Empolese, resa possibile grazie alla collaborazione e all’ingresso nel mondo Conad dei nuovi Soci Roberto e Gianna Marzi. Con queste nuove aperture, sale a quota 197 il numero di punti vendita Conad della regione. Il nuovo store di via Limitese ha riaperto con insegna Conad a seguito di una breve chiusura per ristrutturazione. Il punto vendita si sviluppa su una superficie di 700 metri quadrati, conta 4 casse tradizionali e impiega 15 addetti. Il negozio offre inoltre servizi come l’accettazione di buoni pasto e buoni celiaci, connessione wi-fi gratuita, e consente l’accesso agli amici a quattro zampe. Il nuovo store è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0571 583009.