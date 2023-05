Ecco il country della Bononia Grass band

Ultimo appuntamento domani con la rassegna “MoMu Off, Concerti per orecchi fini“ organizzata presso il Loft 19 di Montespertoli dall’associazione Montespertoli Musica in collaborazione con il circolo fotografico Fermimmagine. Nell’occasione, all’interno della Mostra del Chianti, sarà presentazione anche il programma di “MoMu 2023“. Tornando al concerto live ad esibirsi sarà la Bononia Grass, band bolognese di “bluegrass” attiva sin dai primi anni novanta che propone la musica tradizionale acustica tipica delle regioni del sud degli Stati Uniti. Gli strumenti utilizzati sono il banjo, la chitarra, il mandolino e il contrabbasso oltre alla tipiche voci nel caratteristico stile corale del country.

Lo scorso anno la Bononia Grass ha anche inciso il suo primo cd intitolato “Thinking it blue…!”, favorevolmente accolto dalla critica negli Stati Uniti, dove questo genere affonda le sue radici, con recensioni su importanti Bluegrass magazine.

Giovanni Stefanini, mandolino e voce solista, Gian Luca Naldi, banjo e cori, Alex Ricci, chitarra e Pedro Judkowski, contrabbasso sono i componenti. Durante il concerto sarà possibile acquistare l’abbonamento per “Momu 2023“. Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare al 371 1152940.