Ecco i vantaggi del biodigestore. Un tesoretto di oltre 200mila euro da investire in opere pubbliche

Sono stati finalmente monetizzati i vantaggi del Biodigestore di Montespertoli, cioè quanto restituisce alla comunità (soprattutto nella responsabilità di manutenzioni di strade): per l’edificio direzionale di 740,29 mq si ipotizzerebbe un introito di oneri di circa 75.000 euro. Per gli edifici industriali (pretrattamento rifiuti e ‘digestori’) che hanno superficie di circa 3.326 mq si mette in conto un introito di oneri pari a 142.000 euro. Il totale ipotizzato sarebbe quindi pari a 217.000 euro circa. A Montespertoli, ci si realizza una buona opera pubblica (se si pensa ad esempio a ripristini di strade o marciapiedi). Ma il più viene dopo, perché in realtà la giunta starebbe ottenendo appunto ben di più: il Comune, nelle interlocuzioni con ‘Alia’, ha chiesto tuttavia che questi oneri siano quantificati in 700.000 euro ‘una tantum’ da destinare alla messa in sicurezza della viabilità della frazione di Anselmo e che ‘Alia’ stessa si accolli la manutenzione delle strade comunali di accesso all’impianto per un importo di 50.000 euro l’anno per 20 anni (in totale 1 milione di euro di manutenzioni).

"Le compensazioni riconosciute sono quindi molto più alte rispetto a quanto sarebbe stato dovuto se si applicava il criterio degli oneri che solitamente si utilizza per la realizzazione di edifici", afferma il vicesindaco Marco Pierini, prendendo spunto dalle domande di ‘Montespertoli di tutti’. Alia Multiutility ha investito complessivamente 75 milioni di euro. L’impianto potrà trattare ogni anno fino a 160.000 tonnellate di rifiuti da raccolte differenziate (145.000 di rifiuti organici e 15.000 di verde), producendo circa 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost. Struttura ‘ad hoc’ tra le prime cinque in Italia.

Sempre in tema rifiuti a partire dalla prossima settimana, i sacchi per la raccolta di imballaggi e per la raccolta di supporti igienici saranno anche all’Ufficio Tributi del Comune di Montespertoli. Questi gli orari di ritiro: martedì 8.30 – 13; giovedì 8.30 – 13 e 15 – 17.30. È sempre possibile ritirare i sacchi per la raccolta degli imballaggi e dei supporti igienici, nonché i bidoni, all’Infopoint di Alia, che rimane attivo per questo servizio, situato al Magazzino Comunale di via Montelupo n. 25/27. Il servizio è disponibile ogni sabato mattina, dalle 8 alle 12.30.

Andrea Ciappi