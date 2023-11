Ecco i nuovi bancomat. Inaugurato a Montaione lo sportello automatico di ultima generazione

All’ufficio postale di piazza Camillo Cavour a Montaione adesso c’è un Atm Postamat per i Piccoli Comuni. Si tratta di un bancomat di ultima generazione disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24. Oltre alle canoniche operazioni di prelievo di denaro contante, offre la possibilità di effettuare ricariche telefoniche e di carte Postepay, così come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. È inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso. L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione del secondo evento “Sindaci d’Italia”.

Contemporaneamente anche Montelupo Fiorentino è stato nuovamente dotato del servizio. Pure nella città della ceramica, infatti, è adesso disponibile un nuovo bancomat presso l’ufficio postale di via Raffaello Caverni. Le funzionalità sono le medesime di quello di Montaione, come la presenza di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite Qr code. Anche questo è disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24. Il nuovo sportello automatico va quindi a sostituire quello scassinato ormai quasi un anno fa, ripristinando così anche sul territorio la presenza di un bancomat. Il piano di sostituzione degli Atm Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.