Ecco i clown in corsia. Come entrare in squadra

Un’importante novità e una preziosa opportunità per chi vuol mettersi in gioco per strappare sorrisi a quanti ne hanno bisogno, Sarà attivato nel 2025 il corso base per volontari Clown di corsia anche a Fucecchio. La clownterapia, detta anche terapia del sorriso, è l’applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l’umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Il lavoro dei clown in corsia è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere L’impegno è quello di un’ associazione livornese ma che ha già al suo interno soci fucecchiesi che adesso vogliono ampliare anche nella città di Montanelli le adesioni. Per tutti gli interessati le date sono 21, 22 e 23 marzo. Per informazioni contattare: 347 1888694.