Ecco ’Gambassigena’ Quattro giorni di festa Iniziative ed escursioni per scoprire il territorio

Per divertirsi, ci sarà solo l’imbrazzo della scelta. Ilprogramma di “Gambassigena“ quest’anno è davvero trasversale per pubblico destinatario e per eventi. Si spazia dagli spettacoli di teatro di strada alla musica dal vivo, dalle passeggiate a piedi e in bicicletta al cibo in compagnia. L’associazione Nuovi Percorsi che organizza la manifestazione col patrocinio del comune di Gambassi Terme e con

l’aiuto della Pro Loco, dell’ associazione Greenbassi e dell’associazione team bike “I bollori“ ha creato quattro giorni davvero all’insegna di escursioni e divertimento. Centro delle attività saranno piazza Roma e il giardino comunale, allestiti con palco per la musica e gli spettacoli, oltre a ospitare gli stand dello street food , birre alla spina, mercatini dell’ antiquariato e del vintage, luna park per i bambini. Debutto il primo giugno con lo spettacolo del Circo Nero dalle 21.30. il 2 giugno ,si continua con la “banda” folcloristica Labantorba dalle 18 per finire la serata con I Fama, gruppo locale che suona cover 80, 90e 2000. il 3 giugno dalle 21.30 balli per tutta la notte con la street band Zastava Orkesar e gran finale il 4 giugno dalle 18 con dj Miki e dj Pietro Mancini.

Tutti i giorni l’associazione GreenbassI propone escursioni sia a cavallo sia in bici, senza dimenticare, insieme all’associazione Agen, i più piccoli che il 4 giugno dalle 15 insieme al pellegrino Giovanni Corrieri potranno percorrere un pezzo di via Francigena fino alla pieve di Santa Maria a Chianni. Dopo la visita, merenda per tutti i partecipanti. Durante i quattro giorni di eventi sarà presente Bikemeup, il noleggio di e-bike per i tour previsti dal programma. Soddisfatto l’assessore allo sport Edoardo Cappelli: "Come amministrazione siamo contenti di questa manifestazione che valorizza il territorio e la via Francigena grazie all’organizzazione di un gruppo di giovani gambassini che sono stati bravissimi a intercettare gli sponsor e realizzare questa festa". "Infine vorrei aggiungere un ringraziamento speciale agli sponsor – ha concluso l’assessore Cappelli – e un grazie speciale a tutti gli artisti che sono state cosi comprensivi quando abbiamo deciso di spostare le date previste per l’evento dopo la morte prematura della nostra concittadina Silvia, riconfermandoci le date successive". In occasione di Gambassigena, inoltre, il 4 giugno verrà organizzato un pranzo ed il ricavato raccolto durante questo evento a scopo solidale sarà devoluto in benifecenza a un’associazione dedicata alla vittime della strada. L’associazione Nuovi Percorsi ha infine voluto ringraziare Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli per l’appoggio ricevuto, le associazioni e tutti coloro che “hanno permesso di che la festa si possa svolgere“.

Francesca Cavini