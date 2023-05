Ecco “Community“ di Davide Dall’Osso

CASTELFIORENTINO

Tutto pronto al Parco Piovanelli, rotonda panoramica, sotto la Pieve dei Santi Ippolito e Biagio di Castelfiorentino per l’inaugurazione della mostra diffusa “Community“ di Davide Dall’Osso. L’appuntamento per il taglio del nastro di questa quarta edizione è infatti domani alle ore 17. Si tratta di un percorso artistico unico, che lo ha portato ad essere uno dei primi a riflettere sul tema della sostenibilità e a fare arte “di recupero“ in Italia.

In questo modo, la plastica, materiale simbolo dell’età del consumo, si trasforma e trasmette un messaggio di sostenibilità, rispetto e dialogo. La riflessione collettiva che l’artista intende stimolare riguarda uno dei temi più attuali del nostro contemporaneo: una nuova visione di comunità interraziale, che sia in grado di confrontarsi con i limiti evidenti al modello del consumo, con la necessità di gestire le nostre risorse, la nuova vita del rifiuto.

Tra le opere in mostra il cavallo (nella foto) posizionato proprio nella Pieve dei Santi Ippolito e Biagio e donato al Comune di Castelfiorentino da Dall’Osso. Una scultura alta quasi 4 metri e realizzata per la maggior parte in fil di ferro zincato di diverse dimensioni intrecciato a mano, che rappresenta la libertà, l’orgoglio, l’istinto ma anche il mutuo rispetto.