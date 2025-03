"Ecco come risparmiare sui consumi di energia"

Purtroppo è un periodo di caro-bollette e le cifre riportate sulle fatture da pagare sono spesso fonte di ansia e preoccupazione assolute. Quindi, che fare? L’associazione di consumatori ‘Aeci’, che ha storicamente il quartier generale a Empoli e nel Basso Valdarno, ha diffuso il vademecum per risparmiare. "In questi tempi di rincari, è fondamentale trovare modi per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica". Con benefici, si spiega, anche per l’ambiente.

Si comincia dalla gestione degli elettrodomestici. Ad esempio provare "a far funzionare la lavatrice, la lavastoviglie e l’asciugatrice tra le 23 e le 6 nei giorni feriali, e tutto il giorno la domenica e nei festivi". Poi, la lavatrice: dire addio al prelavaggio, impostare una temperatura di 40°C e caricare al massimo. Ed ecco la lavastoviglie: sarebbe opportuno scegliere programmi rapidi o ‘ecologici’ e lasciar asciugare i piatti all’aria aprendo lo sportello.

La cura degli elettrodomestici fa la differenza. Per il frigorifero: non mettere cibi caldi (ovviamente) e regolare la temperatura tra 4 e 6 gradi. Stare attenti alle guarnizioni. Per il forno: meglio utilizzare la modalità ventilata per una cottura più veloce e uniforme.

Dalla cucina al bagno. Qui, con lo scaldabagno… sarebbe meglio sostituirlo con uno a pompa di calore per risparmiare fino al 75%. Per le luci, sono da opzionare quelle a ‘Led’ che arrivano a consumare sino al 90% in meno. Quanto ai famosi stand-by, sarebbe più vantaggioso evitarli: spegnere completamente Tv e computer. Si possono usare ‘ciabatte’ con interruttore per disconnettere più apparecchi insieme e risparmiare fino al 7% di energia all’anno.

Si entra in primavera e presto sarà estate, dunque si parla di climatizzatore: necessario pulire i filtri e mantenere una temperatura tra i 24°C e i 26°C nella stagione più calda (spesso torrida). Nella gestione globale dell’abitazione, prestare attenzione all’isolamento termico per evitare (questo chiaramente in inverno) dispersioni di calore. Infine: controllare sempre l’efficienza degli elettrodomestici, ed il cerchio in qualche maniera si chiude.

Andrea Ciappi