Ecco Calambur Disfida tra Rioni e corteo storico

CERTALDO

Cresce l’attesa nel borgo del Boccaccio per la nuova edizione di “Calambur - La disfida dei Rioni“, con la direzione artistica e la regia di Riccardo Diana, con scenografie curate da Maria Toesca e coreografie di Camilla Diana. Domenica prossima, infatti, L’Alberone, La Canonica, Il Vicario, Il Mulino, Le Fonti e I Cipressi si affronteranno in varie prove all’insegna del divertimento e della spensieratezza, proprio ciò che intende trasmettere il nome stesso della manifestazione, una fusione tra “Calandrino”, il personaggio amato da Boccaccio, e “Burla”, simbolo di gioia di vivere, rimanda all’atmosfera festosa dell’evento, che si svolgerà, come di consueto, tra Certaldo Alto e Piazza Boccaccio. Saranno oltre cento i figuranti con gli abiti d’epoca realizzati da Marina Sciarelli, che daranno vita al tradizionale corteo storico, che sarà accompagnato dagli sbandieratori della Contrada di San Pierino di Fucecchio. La sfilata inizierà alle 15 da Certaldo Alto e si sposterà in piazza Boccaccio, nella parte bassa del paese, dove poi si svolgerà la disfida dei rioni. Le scene del corteo, a cura dell’associazione Elitropia, sono ispirate a Boccaccio e al Decameron.

Per quanto riguarda la competizione vera e propria, invece, i sei Rioni si sfideranno in cinque giochi medievali, associati ad altrettante carte dei Tarocchi, tanto da formare tre coppie in opposizione. Questi gli abbinamenti, secondo l’estrazione: Le Fonti – Il Giudizio; Il Vicario – La Temperanza; La Canonica – Gli Innamorati; L’Alberone – Il Diavolo, I Cipressi – Il Folle; Il Mulino – L’Eremita. Il rione vincitore avrà l’onore di portare a casa il prestigioso “Cencio della Vittoria”, che quest’anno è stato realizzato dall’artista locale Marco Corsi. "Quest’anno abbiamo deciso di reintrodurre il quinto gioco, quello dei bambini – spiega Riccardo Diana, direttore artistico e regista – È un momento al quale teniamo particolarmente e che è fondamentale per una manifestazione come la nostra, che abbraccia varie generazioni. La prospettiva sarà sicuramente quella di creare per i più piccoli dei giochi che li possano avvicinare all’evento". L’ingresso è gratuito.