Ebuehi fatica. Solidità Luperto. Ismajli che beffa

BERISHA 6,5. Si conferma un portiere di estrema affidabilità, rispondendo presente agli assalti dell’Inter. Protagonista soprattutto nel primo tempo, non può nulla sul tiro di Dimarco.

EBUEHI 5,5. Dalle sue parti l’Inter attacca spesso e lui non sempre risponde con attenzione.

ISMAJLI 6,5. Fino all’infortunio gioca davvero un’ottima gara.

LUPERTO 6,5. Solido e attento.

PEZZELLA 5,5. Grande sacrificio in fase difensiva, ma i suoi cross sono troppo imprecisi.

MARIN 6. Torna da interno, dove sembra trovarsi maggiormente a suo agio.

RANOCCHIA 6. All’esordio assoluto con la maglia azzurra, può ritagliarsi un ruolo da protagonista.

MALEH 5,5. In crescita, ma può fare di più.

BALDANZI 6. Spesso si incaponisce nel voler risolvere da solo i problemi dell’Empoli, finendo per andare a sbattere sui dirimpettai. Però è quello che ha i numeri per fare la differenza e in quella posizione rende di più.

SHPENDI 6. Ha colpi interessanti e una capacità di attaccare la profondità fuori dal comune.

CAMBIAGHI 5,5. Deve abituarsi al ruolo.

ALL. ANDREAZZOLI 6. Riparte da una sorta di 4-3-2-1 che ha tutto per diventare interessante. La medicina è entrata in circolo e si vede.

Walukiewicz 6. Fa quello che può. Fazzini 5,5. Continua a sbagliare un po’ troppo. Grassi sv. Gioca pochi minuti. Cancellieri sv. Entra nel finale. Destro sv. Non ha molti minuti per incidere.

Voto squadra 5,5.

t.c.