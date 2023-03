E’ sempre meglio prevenire che curare L’importanza dei vaccini contro virus e batteri

Le vaccinazioni sono una delle più importanti conquiste della medicina moderna, ci sono tuttavia persone che mettono in dubbio la loro sicurezza e la loro efficacia basando le proprie convinzioni su fake news o semplicemente per disinformazione.

Spesso quindi rischiamo di non riconoscere i meriti scientifici di questi strumenti e soprattutto gli importanti traguardi che hanno permesso di raggiungere nel campo della salute. I vaccini sono uno strumento di prevenzione contro virus e batteri che sfruttano la memoria del nostro sistema immunitario; contengono una piccola quantità di un agente infettivo non attivo o parti di un microrganismo reso sicuro che può essere iniettato producendo gli anticorpi.

Quando la percentuale dei vaccinati è molto alta si raggiunge la cosiddetta “immunità di gregge”, le infezioni non riescono a circolare e finiscono per scomparire mettendo tutti al sicuro, anche chi, per motivi di salute, non può vaccinarsi.

Grazie ai vaccini oggi nel mondo non ci si ammala più di vaiolo, una malattia letale in circa il 30% dei casi ormai scomparsa dal 1980, solo in alcune zone si può contrarre la polio, mentre nei paesi occidentali sono sempre meno frequenti malattie come il tetano e il morbillo.