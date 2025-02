È nata Alice, figlia del nostro collega Simone Cioni

EMPOLI

Si allarga la famiglia de La Nazione di Empoli. Fiocco rosa in redazione per la nascita di Alice, figlia del nostro collega Simone Cioni. La piccolina è venuta alla luce alle 21.07 di mercoledì 12 febbraio nel reparto Ostetricia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. La cicogna ha bussato alla porta portando 2 chili e 860 grammi di dolcezza, un fagottino che ha subito conquistato i genitori Simone e Benedetta e la sorella maggiore Giada, felicissima di accogliere con il sorriso la nuova arrivata. Come al settimo cielo sono i nonni, gli zii, le zie e i cuginetti per il suo arrivo. I genitori ci tengono a ringraziare per la professionalità e l’umanità tutta l’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Giuseppe di Empoli. A Simone e Benedetta va il grande abbraccio di tutta la nostra redazione. Benvenuta, piccola Alice.