E Mugnaini fa il bis: "Meglio della prima"

MONTESPERTOLI

Oltre 1.700 voti di differenza hanno sancito la conferma di Alessio Mugnaini a sindaco di Montespertoli. Il primo cittadino uscente e ricandidato, sostenuto dalla sua lista di centrosinistra "Vivo Montespetoli", ha battuto la concorrenza di Luciana Morelli, a capo della lista civica "Montespertoli di tutti", raggiungendo il 62,73 per cento delle preferenze. "Altri cinque anni insieme! Grazie ai 4.328 montespertolesi che ci hanno dato fiducia!". Questa la prima reazione social con tanto di foto davanti alla sede del proprio comitato elettorale per la squadra ‘capitanata’ da Mugnaini, che subito dopo aver sbrigato tutte le pratiche formali ha dichiarato: "Sono estremamente contento perché abbiamo fatto molto meglio della scorsa tornata elettorale, ottenendo nove punti percentuali in più. Ma allo stesso tempo questo grande risultato ci riempie di responsabilità perché era dagli anni novanta che non si superava il 60 per cento". Insomma uno spoglio, quello del comune di residenza del Ct della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti, presente al seggio proprio domenica prima dell’amichevole a Empoli contro la Bosnia, che non ha riservato sorprese e che il confermato sindaco Mugnaini legge così: "A fare la differenza sono state le persone perché in questi cinque anni di amministrazione la squadra ha sempre funzionato, la giunta è sempre stata a disposizione dei cittadini. Ne sono una testimonianza anche le tante preferenze ricevute dai consiglieri".

Mugnaini ha poi anche le idee molto chiare su quelli che saranno i principali progetti da portare avanti nei prossimi mesi, dopo essere stati riconfermati alla guida del comune. "Le due principali priorità che mi pongo sono quelle relative ai due maggiori progetti che hanno preso il via sul nostro territorio – conclude il sindaco –. Ossia l’inaugurazione del Polo della Salute entro il prossimo autunno e il proseguimento di quello relativo al Polo 0-6. Insomma c’è tanto lavoro da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte".

Simone Cioni