E Mantellassi lancia la campagna: "Passo dopo passo nelle frazioni"

“Passo dopo passo-Una storia empolese: campagna d’ascolto per la costruzione del programma elettorale con le frazioni di Empoli“. Il candidato a sindaco del Partito Democratico ha scelto uno slogan semplice, ma che intende dire molto della propria filosofia di vita e di fare politica. Alessio Mantellassi lo ha annunciato sul suo profilo Fb, postando a seguire una foto che lo ritrae intento a fare volontinaggio. "Chi l’ha detto che un candidato a sindaco non possa farlo?", la chiosa finale.

"La nostra grande campagna di ascolto si chiamerà così “Passo dopo passo“ – ha spiegato Mantellassi –. Governare una città non è una cosa che si improvvisa, non è una cosa che si fa di furia. È qualcosa che si fa un passo alla volta. Passo dopo passo, appunto". "Ascoltando, con calma e pazienza, i problemi e immaginando insieme soluzioni. Per questo ho deciso di iniziare un percorso di ascolto molto diverso da quelli fatti finora – insiste –. Andrò in tutte le frazioni della nostra città, scegliendo come mezzo di trasporto i miei piedi e le mie scarpe. A piedi, dando il giusto peso, il giusto spazio e il giusto tempo, alle cose che le empolesi e gli empolesi avranno da dirmi. Lo farò insieme a tante persone". Intanto la sua presa posizione contro la Fiorentina al Castellani, in linea con la sindaca Barnini.

e.c.