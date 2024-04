È lutto nel mondo del Palio. Addio allo storico veterinario Viti: "Pilastro di Porta Raimonda"

Succede proprio nei giorni in cui la città è già immersa nel clima del Palio. Quel grande spettacolo della tradizione – sicuramente il più importante evento per Fucecchio – a cui ha contribuito con passione e grande competenza. A Fucecchio, infatti, Lorenzo Viti, 64 anni, era stato veterinario della contrada Porta Raimonda, ma anche autentico contradaiolo. Ed è proprio Porta Raimonda – che ha annullato l’evento di ieri sera con l’aperitivo cena in contrada – ad annunciarne la morte. "Lorenzo se n’è andato – si legge in un post carico di affetto e di amarezza per la perdita –. Ma Lorenzo rimane. Rimane la sua pacatezza. Rimane la sua sincerità. Rimane la sua capacità di tranquillizzarci anche quando tutto andava male. Rimane la sua ostinata passione, la sua disponibilità, la sua inestinguibile professionalità, il suo grande amore per la Raimonda. Rimani, Lorenzo, perché fin dal principio sei parte e fautore di quel “noi” di cui siamo orgoglio". Viti è venuto a mancare dopo una lunga malattia.

La morte di Viti – originario di Fucecchio – è anche un lutto per tutto il mondo del palio. Anche con il mondo senese dove il rapportò iniziò addirittura negli anni Ottanta, con il suo primo successo per la Selva del capitano Fabio Rugani. Viti è stato poi – a più riprese – veterinario della contrada dei Servi fino al 2022. Anche a Siena il veterinario fucecchiese viene ricordato come un grande professionista stimato da tutti. "Lorenzo Viti grande professionista veterinario specializzato nella cura e preparazione dei cavalli da corsa, è stata una delle nostre e eccellenze che ha portato il nome di Fucecchio in tutta Italia e anche all’estero – ricorda il sindaco Alessio Spinelli – collaborando con le più importanti scuderie francesi e prestando la propria professionalità in molti palii d’Italia, come per esempio nella contrada di Valdimontone a Siena".

"A Fucecchio oltre ad essere uno stimato veterinario è stato un appassionato contradaiolo – conclude il primo cittadino –. Infatti, nella sua Contrada, la Porta Raimonda, fin dagli anni ottanta, oltre ad essersi preso cura dei cavalli ha ricoperto il ruolo di Capitano, consigliere e membro del Collegio dei maggiorenti. Lo ricordo come una persona molto disponibile sempre attento al bene della nostra festa e della nostra comunità".

Carlo Baroni